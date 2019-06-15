كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" توافق على زيادة الإنفاق العسكري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن برلين ستزيد من إنفاقها الدفاعي العام المقبل تماشيًا مع الزيادة التدريجية التي حدثت مؤخرًا.

وقالت "ميركل"، في خطاب أمام الجيش الألماني في يوم البوندسوير: "من الجيد أننا قمنا بزيادة ميزانية البوندسوير لسنوات من أجل أمننا وسنواصل القيام بذلك في العام المقبل".

وأضافت المستشارة، أن الزيادة في الميزانية ستسمح للجيش بالحصول على معدات أكثر حداثة لتكون قادرة على مواجهة التحديات والمهام الجديدة على الصعيدين المحلي والخارجي. ومع ذلك، لم تحدد "ميركل" مقدار ميزانية البوندسوير التي ستزيد في العام 2020.

في العام الماضي، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أعضاء الناتو الآخرين لزيادة الإنفاق العسكري إلى هدف تطوعي يتمثل في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 ٪ في العام 2014، بحجة أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر في الحلف، بينما كان أداء الآخرين ضعيفًا.