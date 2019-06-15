كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيومن رايتس: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب واضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجوم الأخير، الذي شنه الحوثيون اليمنيون على مطار أبها الدولي في السعودية بأنه "جريمة حرب واضحة".

دعت هيومن رايتس ووتش الحوثيين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين، وفقاً لبيان صدر يوم أمس الجمعة.

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هذا وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية عن إصابة 26 شخصاً بجروح يوم الأربعاء.

وبعثت السعودية الخميس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت السعودية مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وأكدت رسالة السعودية لمجلس الأمن أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، مضيفةً أن "دعم إيران للميليشيات الحوثية خرق للاتفاقيات الدولية"، وأن "النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود".