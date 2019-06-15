كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 من ضباط الشرطة الكينيين في انفجار بالقرب من الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين كينيين، أن ما لا يقل عن 10 من ضباط الشرطة لقوا حتفهم، بعد أن اصطدمت سيارتهم بعبوة ناسفة بالقرب من الحدود الصومالية في هجوم متطرف مشتبه به.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الذين قتلوا، اليوم السبت، في مقاطعة واجير كانوا من بين 13 ضابطًا كانوا يطاردون متطرفين خطفوا قوات الشرطة الاحتياطية.

وذكرت الشرطة يوم أمس الجمعة، أن عددًا غير معروف من المسلحين اقتحموا مركز كونتون في واجير الشرقية وخطفوا ثلاثة من جنود الاحتياط.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير.