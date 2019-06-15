كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نوتردام" تحتفل بأول قداس منذ حريق أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفظ كاتدرائية نوتردام بأول كتلة لها منذ حريق أبريل الذي دمر سطح الصحن وتسبب في انهيار برجه التحفيزي.

يحتفل رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبيتيت، بقداس اليوم السبت، في المبنى القوطي وسط انخفاض الحضور.

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ولأسباب أمنية، سيتم قبول نحو 30 شخصًا - معظمهم من الكهنة والشرائع وموظفي الكنيسة - داخل الكاتدرائية. وسوف يرتدي "أوبيتيت" خوذة بالإضافة إلى تاج الاسقف الخاص به.

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، لن يتم اعتماد المصلين في الكاتدرائية ولكن يمكنهم مشاهدة القداس على محطة تلفزيونية كاثوليكية تبث الخدمة. كما دعا "أوبيتيت" بعض العمال المعينين لإعادة بناء الكنيسة.

حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هدفًا لإعادة بناء الكاتدرائية في غضون خمس سنوات فقط، والتي يرى بعض الخبراء أنه من المستحيل تحقيق ذلك.