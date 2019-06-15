إشهار السلاح لصد تهديدات شخص هاجم مواطنين بمراكش

اضطر ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الحادية عشر بولاية أمن مراكش لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، مساء أمس الجمعة 14 يونيو الجاري، في تدخل أمني جرى تنفيذه بحي المسيرة 2 من أجل توقيف شخص، تبدو عليه علامات المرض العقلي، وذلك بعدما عرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب معطيات الأمن الوطني، فقد تدخلت دوريات الشرطة استجابة لشكاية عدد من السكان في مواجهة المعني بالأمر، بعدما تحصن في شرفة العمارة التي يقطن بها وشرع في رشق الحجارة والقنينات الزجاجية دون أن يحدث أضرارا بشرية أو خسائر مادية، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه وصد التهديدات الصادرة عنه.

وقد تم إيداع الشخص الموقوف بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج وتقييم وضعه الصحي، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.