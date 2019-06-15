العثماني: لوبيات وجهات تستهدف الـPJD.. سنقاوم ونصمد أمام حملات الترغيب بالمال

في كلمة له في الملتقى الوطني لمنتخبات حزب العدالة والتنمية، قال الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، إن حزبه سيقاوم لوبيات وجهات وخصوم سياسيون يستهدفون الحزب.

وقال العثماني، صباح اليوم السبت: “رجال ونساء العدالة والتنمية حيث ما كانوا مقاومون وصامدون، ضد الحملات التي يتعرض لها الحزب”.

وأضاف، “هناك محاولات استهدافنا من الخصوم السياسين ومن اللوبيات ومن جهات، وهذا مفهوم في السياسية، لأن أي رئيس جماعة من العدالة والتنية نزع الرئاسة من شخص آخر، ونحن ننزعها باستحقاق وبالتنافس الديمقراطي الشريف، بالصمود في الميدان والواقع”.

Advertisements

واعتبر العثماني أن حزبه ينال رئاسة الجماعات، بفعل “أصوات المواطنين والمواطنات الصامدون أمام حملات التبخيس والتشويه والإساءة والترغيب بالمال، وبالوسائل غير المشروعة، ونحن من واجبنا ان نصمد معهم”.

وقال أيضا: “دخلنا للسياسة للمساهمة في جهود الإصلاح، ونعي أن ذلك سيكون بالتعاون مع الشرفاء، ونحاول أن نمارس العمل السياسي بشفافية ونزاهة ومقاومة، بحسب ما استطعنا إليه”.

ويرى العثماني أن “تدبير الشأن العام عمل تراكمي يحتاج إلى جهود وتعاون مع الجميع، بما في ذلك السلطات وباقي الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين”.