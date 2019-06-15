شروط أجاكس الهولندي تهدد أحلام زياش بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي

يضع نادي أرسنال الإنجليزي، واحد من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إسم اللاعب المغربي، حكيم زياش، ضمن أبرز خياراته من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز خط هجومه، الذي سيتأثر برحيل مجموعة من الأسماء المتألقة.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رغبة الفريق الإنجليزي في ضم اللاعب المغربي تواجهها مشاكل مادية، وهو الأمر الذي قد يحول دون قدرته على إقناع ناديه، أجاكس أمستردام الهولندي، بتسريحه.

فقد أكدت الصحيفة، بأن آرسنال رصد 40 مليون جنيه استرليني فقط، من أجل إبرام تعاقدات هذا الصيف، وصفقة زياش وحدها ستكلفه حوالي 30 مليون، الرقم الذي يطلبه أجاكس، وهو الأمر الذي دفعه للتريث قبل تقديم عرض رسمي للنادي الهولندي.

هذا العائق، قد يجعل فريق “الغانرز” عاجز عن ضم اللاعب المغربي، وتلبية رغبة عدد كبير من الجماهير، خاصة امام رغبة مجموعة من الأندية الكبيرة في ضمه، على غرار بايرنن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.

جدير ذكره، أن زياش، سبق له وأن عبر عن رغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، واللعب في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي، كما يعتبر لاعبه الألماني – التركي، مسعود أوزيل هو مثله الأعلى.