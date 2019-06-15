شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن واشنطن تمدد مهلة العراق باستيراد الكهرباء من إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:08 مساءً, 15 يونيو 2019 م المناطق - وكالات أعلنت الخارجية الأميركية رسميا تمديد مهلة العراق في استيراد الكهرباء من إيران لـ 120 يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تمدد مهلة العراق باستيراد الكهرباء من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.