ضبط منصة صواريخ على الطريق السريع بين بغداد وسامراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة الاتحادية تعثر على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع المنصة والصاروخ دون اي اصابات تذكر".
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