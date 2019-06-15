الغزي: مشاريع عديدة ستنطلق في نينوى ضمنها إعادة ترميم المستشفيات

وقال الغزي خلال مؤتمر صحفي مشترك في نينوى وحضرته الخليج 365، إن "هنالك مشاريع عديدة سوف تنطلق في محافظة نينوى قسم منها كبيرة تتمثل بإعادة ترميم المستشفيات وإعادة تأهيل الجسور إضافة إلى مشاريع بناء المدارس والبنى التحتية".وأضاف أن "هناك مشاريع نفذتها الحكومة ومشاريع أخرى شرعت بتنفيذها منظمات المجتمع الدولي"، مؤكداً "عزم الحكومة في بغداد على إعادة الإستقرار لمحافظة نينوى في كافة المجالات من خلال تجاوز الأليات البيروقراطية وصولا لإعادة الحياة إلى نينوى"

من جانبه، أكد وزير التخطيط نوفل الدليمي، أن الاستقرار الأمني النسبي في الموصل يحتاج إلى دعم متواصل من قبل الحكومة الاتحادية.

وأوضح الدليمي، "نحن بدورنا نبدي إستعدادنا لذلك الدعم والبرنامج الحكومي يتضمن إعمار المناطق المتضررة من داعش من خلال إعادة الخدمات والكهرباء والطرق والجسور والصحة والتربية من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم" .



إلى ذلك، اعتبر محافظ نينوى منصور المرعيد، أن هذه الزيارة تؤكد مدى الدعم الذي تتلقاه نينوى من هذه الجهات منذ بداية تسنمنا للمنصب ومباشرتنا بمهامنا حصلت إتصالات كثيرة وأبدت كل الجهات دعمها لمحافظة نينوى.

وتابع المرعيد، أن "حجم الكارثة التي تعرضت لها نينوى كبيرة مايتطلب جهودآ إستثنائية وصلاحيات خاصة ودعم متواصل"، مؤكداً أن "هذه الزيارة تؤكد إهتمام بغداد بالمحافظة والدور الأخر المقبل هو دور الحكومة المحلية وإستغلال الدعم الحكومي".