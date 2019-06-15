البرلمان يرفع جلسته الى 22 حزيران

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُرفع جلسته الى يوم ٢٢-٦ الساعة ١١ صباحاً". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

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