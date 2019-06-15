الحلبوسي يوجه بمخاطبة عبد المهدي بشأن ازالة مخالفات بعمل مجلس مفوضين الاعلام والاتصالات

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان ناقش صيغة القرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس مجلس النواب وجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص إزالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، ويتحمل المخالف التبعات القانونية".



وتابع المصدر، أن "رئيس مجلس النواب وجه بفتح مكاتب تمثيل للجهات المرتبطة بالمجلس (ديوان الرقابة المالية - البنك المركزي - هيئة الاعلام والاتصالات - وهيئة النزاهة"، مشيرا الى ان "رئيس المجلس وجه ايضا بحضور وزير الصحة وزير التعليم العالي يوم الاثنين الساعة الواحده بعد الظهر".