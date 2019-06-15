زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على نظام طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النظام الإيراني ومحاكمة عملائه، وتصنيف المخابرات والحرس الثوري كمنظمات إرهابية.

جاء ذلك في تصريحات لمريم رجوي خلال مشاركتها السبت في مظاهرة نظمها إيرانيون وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل تضامنا مع انتفاضة الشعب والمقاومة الإيرانية.

وقالت رجوي: "الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام بأكلمه".

وأضافت أن النظام الإيراني خطط لعمليات إرهابية في أوروبا، وأن دولا عديدة اعتقلت وطردت دبلوماسييه.

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وتهدف المظاهرة التي انطلقت في ساحة "شومان" مساء السبت، إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.





كما يدعو المتظاهرون إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته العادلة بإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.

يأتي هذا في وقت يضيق فيه الخناق على نظام ولاية الفقيه في طهران بسبب تدخلاته في شؤون الدول بمنطقة الشرق الأوسط، ودعمه للمليشيات الإرهابية التي تنشر العنف والفوضى وتهدد سلامة وأمن الدول وكذلك الملاحة الدولية.