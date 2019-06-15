قتل جماعي لـ9 مدنيين في إقليم مدغ وسط الصومال

قتل مجموعة من المسلحين 9 مدنيين صوماليين، وأصيب آخرون بجروح في مدينة "غالكعيو" بإقليم مدغ وسط البلاد، في حادث أثار استياء وغضب أهالي المدينة، وجاء بعد نحو ساعة من قتل ضابط في مقهى شعبي وسط المدينة.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" أن حادث قتل المدنيين الذي وقع جنوب مدينة غالكعيو، قامت خلاله مليشيات من عشيرة الضابط المغتال بأسر مدنيين من عشائر "رحنوين" ونقلهم إلى ضاحية المدينة وقتلوهم.

وأعرب سكان المدينة عن قلقهم من الحادث الذي يفتح الباب أمام اندلاع "ثأر قبلي" يشعل الاقتتال العشائري في أقاليم البلاد.

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وطالبوا السلطات المحلية بالتدخل للحيلولة دون عودة الثأر القبلي إلى المنطقة التي شهدت واحدة من أسوأ الحروب القبلية في الصومال.

وأكدت مصادر صحفية أن السطات الأمنية بدأت التحقيق في الحادث لملاحقة المليشيات التي ارتكبت الجريمة بحق مدنيين عزل وتقديمهم للمحاكمة.

وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا تنتقد فيه الحادث، وتطالب بمحاكمة المتورطين في الجريمة التي تعد الأولى من نوعها في مدينة غالكعيو.

يذكر أن مدينة غالكعيو وسط الصومال تنقسم إداريا إلى شطر جنوبي تحت إدارة ولاية غلمدغ وشمالي تديره ولاية بونت لاند الإقليمية.