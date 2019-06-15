النائب العام بالسودان: البشير سيخضع لمحاكمة بعد أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال النائب العام المكلف في السودان الوليد محمود إن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأضاف النائب العام أن هناك 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق تم فتح التحقيقات بها.

وأكد الوليد محمود أنه لم تتم مناقشة فض الاعتصام في منطقة كولومبيا خلال حضوره اجتماعا للمجلس العسكري.

كان النائب العام قد وجه في الثاني من مايو/أيار الماضي، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة "15" من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.



كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.