بالفيديو.. تجمع أنصار المقاومة الإيرانية في بروكسل للتظاهر ضد نظام الملالي

بدأ أنصار المقاومة الإيرانية بالتجمع في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم السبت، حزيران 15، 2019. وذكرت وسائل إعلام أن أنصار المقاومة توافدوا إلى مناطق التظاهرات اليوم. التظاهرات التي بدأ التنظيم لها باكرا حملت شعار "من أجل إيران حرة" وشعارات أخرى مناوئة للنظام الإيراني. وجهز المتظاهرون صورا لقيادات في المقاومة الإيرانية، أمثال مريم رجوي وآخرين. وتشهد عدد من البلدان الأوربية حراكا ضد انتهاكات جمهورية إيران.

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