إصابة امرأة ألمانية تعرضت للطعن في المغرب

أُصيبت مواطنة ألمانية بإصابات خطيرة جراء تعرضها للطعن في مدينة طنجة الساحلية شمالي المغرب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" ومحطة "2 إم" المغربية التليفزيونية، أن الشرطة بدأت حملة ملاحقة للقبض على الجاني.

وبحسب البيانات، فإن المهاجم والضحية على معرفة ببعضهما ولم تعلق الخارجية الألمانية على الواقعة اليوم السبت، وبحسب بيانات "2 إم"، تبلغ الضحية من العمر حوالي 50 عامًا.

ويعيش الجاني مع أحد المعارف والمرأة في شقة واحدة منذ حوالي شهر، وبحسب المعلومات الأولية، دخل الجاني في شجار مع المرأة في الشارع، وحاول سرقة حقيبة يدها، وهاجمها بسكين.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة شقراء طريحة الأرض دون حركة ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو حتى الآن.

وقالت شاهدة عيان، لموقع "طنجة7" الإخباري، إن رجلًا ملتحيًا طعن المرأة في عنقها من الخلف.

