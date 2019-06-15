الكشف عن لقاء حميمي بين "روحاني" وأمير قطر

يواصل نظام الملالي الإيراني استغلال ترنح "تميم" بعد المقاطعة العربية

وكشفت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، نقلا عن الرئاسة الإيرانية، عن لقاء حميمي وباسم جمع بين حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد، اليوم السبت، على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "روحاني اعتبر أن تنمية العلاقات مع دول الجوار والأصدقاء وخاصة قطر من الأولويات الثابتة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

وأوضح روحاني، أن "المشاورات الثنائية ومتعددة الجوانب والتعاون الطريق الوحيد لتقليل الخلافات وإزالة المشاكل في المنطقة"، مؤكدا على أن إيران مستعدة للمشاركة في هذا المجال.

وأضاف أن "العالم الإسلامي بحاجة للوحدة وإيران وقطر بلا شك يمكنهما التعاون سويا في هذا المجال".

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واعتبر روحاني، أن "علاقة إيران وقطر الأخوية لصالح المنطقة"، مضيفا أنه "يوجد إمكانيات كثيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر من قبل ويجب الاستفادة من هذه الفرص والإمكانيات فيما يصب لصالح الشعبين" كما أكد على أن استقرار وأمن بلاد المنطقة مرتبط مع بعضه البعض ونحن نطالب بسيادة الاعتدال والأخوة والحكمة في العلاقات بين الدول.

من جانبه، قال تميم إن "قطر تعتقد أن الطريق الوحيد المقبول لحل جميع الخلافات في المنطقة هو الحوار والتعاون المشترك والمتابعة بالطرق السياسية"، مضيفا أن الدوحة مستعدة لتنمية علاقاتها مع طهران في جميع المجالات.

وتوطدت العلاقات القطرية الإيرانية منذ أن فرضت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر المقاطعة على قطر في يونيو 2017، لاتهام الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية، واستضافة المتطرفين، إضافةً إلى الاستثمار في علاقات وثيقة مع إيران، ومع توجه المقاطعة نحو سنتها الثالثة، لا تظهر قطر أي إشارة على تخليها عن طهران.

وبعد انقضاء عامين من المقاطعة المشروعة تجاه هذه الدولة الجارة، والمختطفة من قبل نظام عدائي، يكرس كل إمكانياته وموارده للإضرار بجيرانه، لا يزال نهج تنظيم الحمدين هو ذاته، بل بوتيرة أكبر من بداية المقاطعة في يونيو 2017، إذ يعمل كل يوم على تقوية العلاقات والروابط مع عصابة خامنئي.

وواصل نظام الملالي الإيراني استغلال ترنح دميته تميم بعد المقاطعة العربية، ليكمل طريقه في الاستيلاء على عرش الغاز الطبيعي، حيث أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز حكومية عن تعزيز طاقة الإنتاج بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، بأكثر من 60 مليون متر مكعب حتى 20 مارس المقبل.