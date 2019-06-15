الحكومة الصينية تدعم قرار هونغ كونغ تعليق اتفاق تسليم مطلوبين الى الصين

عبّرت الحكومة ​الصين​ية، عن دعمها قرار ​هونغ كونغ​ تعليق مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين الى الصين أثار موجة تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووصف المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ في بيان القرار الذي اعلنته رئيسة ​حكومة هونغ كونغ​ كاري لام قبل ساعات بانه محاولة "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في اسرع وقت ممكن". مؤكدا ان "نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار".

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن "الحقوق والحريات التي يتمتع به سكان هونغ كونغ محمية بشكل كامل بموجب القانون. الوقائع واضحة للجميع".

وكانت المعارضة لمشروع القانون هذا جمعت عدة أطياف من هونغ كونغ تخوفا من المساس بالحريات.