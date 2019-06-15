النائب العام السوداني: البشير سيحال للمحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع

أعلن النائب العام السوداني أنّه "لم تتمّ مناقشة فضّ الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة ​كولومبيا​ فقط"، مؤكّدًا أنّه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا". وبيّن "أنّنا طلبنا بألّا يتمّ إطلاق الرصاص بأيّ حال".

وكشف أنّ "الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​ سيُحال إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف المحدّدة ومدّتها أسبوع"، لافتًا إلى "فتح 41 قضيّة جنائيّة ضدّ مسؤولين في النظام السابق". وذكر أنّه "ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تمّ التدخّل في عملنا".