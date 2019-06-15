طارق المرعبي: نتمنى عودة طلاب اللبنانية إلى متابعة دروسهم وامتحاناتهم بأقرب وقت

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي "أننا نتمنى عودة طلاب ​الجامعة اللبنانية​ إلى متابعة دروسهم وامتحاناتهم بأقرب وقت وأن يصار إلى وضع حلول لانهاء الأزمة العالقة وانقاذ ​العام الدراسي​".

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