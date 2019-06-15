بلديات وسط وساحل القيطع: ماضون بمشروع المطمر الصحي بسرار والصرف الصحي بقرى الاتحاد

شدّد رؤساء بلديات اتحاد وسط وساحل القيطع، عقب لقاء دوري عقدوه في مركز الاتحاد في ببنين- ​العبدة​، بحثوا خلاله في ملف ​الموازنة​ العامة وسبل سد ​العجز​ الّذي خلفّه تأخّر "مستحقات المجالس البلدية"، على أنّ "البلديات تمرّ بظروف صعبة، إلّا أنّ دفع نصف المستحقّات كان سببًا في تحريك ​الوضع الاقتصادي​، وبخاصة في ​شهر رمضان​ المبارك و​عيد الفطر​ السعيد".

ودعوا في بيان، القيادات السياسيّة إلى "ضرورة ردم الهوّة بين كلّ الأقطاب لكي تطلق العجلة الإنمائية، فهناك الكثير من المشاريع العالقة، وأمام هذه التجاذبات السياسيّة لا يمكن لأيّ مشروع أن يتحرّك"، مؤكّدين "المضي في مشروعَين مهمَّين على صعيد عكار، هما المعمل والمطمر الصحي في سرار الّذي سيخفّف عن كاهل البلديات في عكار ويحسّن واقع البيئة، والمشروع الآخر هو مشروع ​الصرف الصحي​ في قرى الاتحاد، وما له من حسنات في تنظيف قناة الري للزراعة ووقف ​التلوث​".