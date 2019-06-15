النشرة: انضمام "حركة الانتفاضة الفلسطينية" إلى إطار "منظمة التحرير" رسميا

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "الأمين العام لـ"حركة الانتفاضة ال​فلسطين​ية" في ​لبنان​ ​حسن زيدان​، قد شارك للمرّة الأولى في الاجتماع الّذي ترأسه عضو "اللجنة المركزية" لـ"حركة فتح" المشرف على الساحة اللبنانية ​عزام الأحمد​، في سفارة دولة فلسطين في ​بيروت​، لمسؤولي فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" في لبنان، ما يعني أنّ "​الانتفاضة الفلسطينية​" باتت في اطار "منظمة التحرير الفلسطينية" رسميًّا".

مع الإشارة إلى أنّ "حركة الانتفاضة الفلسطينية" وُلدت في 17 كانون الأول 2017، بقيادة زيدان الّذي شغل منصب أمين سر حركة "فتح- الانتفاضة" في لبنان سابقًا، وكان قد قدّم استقالته بعد القرار الّذي اتُخذ بفصل مسؤول الحركة في الشمال خليل ديب.