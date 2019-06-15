النشرة: انضمام "حركة الانتفاضة الفلسطينية" إلى إطار "منظمة التحرير" رسميا

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "الأمين العام لـ"حركة الانتفاضة الفلسطينية" في لبنان حسن زيدان، قد شارك للمرّة الأولى في الاجتماع الّذي ترأسه عضو "اللجنة المركزية" لـ"حركة فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، في سفارة دولة فلسطين في بيروت، لمسؤولي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، ما يعني أنّ "الانتفاضة الفلسطينية" باتت في اطار "منظمة التحرير الفلسطينية" رسميًّا".
مع الإشارة إلى أنّ "حركة الانتفاضة الفلسطينية" وُلدت في 17 كانون الأول 2017، بقيادة زيدان الّذي شغل منصب أمين سر حركة "فتح- الانتفاضة" في لبنان سابقًا، وكان قد قدّم استقالته بعد القرار الّذي اتُخذ بفصل مسؤول الحركة في الشمال خليل ديب.
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