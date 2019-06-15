أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "وفدًا من "الجماعة الإسلامية" ضمّ رئيس مكتب محافظة الجنوب الشيخ مصطفى الحريري ورئيس المكتب السياسي في لبنان بسام حمود، زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، حيث تمّ التداول بالعديد من القضايا الصيداوية، وعلى رأسها ما يتمّ تداوله عن نيّة "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" بالتعطيل يوم السبت بدلًا من يوم الجمعة".
وأكّد الوفد "رفضه لمثل هكذا قرارات تطعن بالأسس الّتي قامت عليها "جمعية المقاصد"، وأهمّها حماية الهوية الوطنية والإسلامية للمدينة، والّذي يمثّل يوم الجمعة أحد أهمّ عناوينها كيوم عيد أسبوعي للمسلمين، وشعيرة من شعائر الإسلام في بلد تحكمه شعائر طائفية ومذهبية"، مطالبةً المفتي سوسان بـ"الوقوف في وجه بعض المغامرين والمقامرين بـ"المقاصد" وتاريخها وإرثها الديني والوطني والصيداوي".
من جهته، عبّر سوسان عن "رفضه المبدئي لمثل هذه القرارات والتوجّهات الّتي لا زالت مجرّد اقتراحات"، واعدًا بـ"متابعة الموضوع مع الجهات المعنيّة".
وكانت إدارة "ثانوية المقاصد الإسلامية" في صيدا، قد وجّهت رسالة إلى أولياء أمور الطلاب بخصوص الاستفتاء على تحويل العطلة من يوم الجمعة إلى السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الجماعة الإسلامية أعلنت رفضها اقتراح تعطيل يوم السبت بدل الجمعة في المقاصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.