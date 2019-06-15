رأى رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​، من بلدة قنات في ​قضاء بشري​، "ان القضاء يحتاج للعمل في ​السياحة​ البيئية والدينية وانا نائب عن هذه الدائرة ومن واجبنا كنواب ان نهتم بالمنطقة فالنائب هو لكل ​لبنان​ والتيار موجود في كل لبنان، والمنطقة هذه هي اغنى موقع في ​العالم​ بالقداسة وتضم ​وادي قاديشا​ وهو وادي القداسة"، معلنا "الالتزام بذلك بالتعاون مع الجميع لانهاض القضاء وبخاصة تنميته في مجال ​الزراعة​ والسياحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: بلدنا كله ثروات وشعبه طيب ولكن ندمر كل شيء في اطار النكد بين بعضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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