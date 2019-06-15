حمزة الفيلالي خارج مجموعة “إيموراجي” الكوميدية

أعلن الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، مؤخرا، انفصاله عن مجموعة “إيموراجي” الكوميدية التي كان من بين الركائز الأساسية فيها، موجهة رسالة وداع لباقي أعضاء المجموعة وقائدها طاليس.

وشارك الفيلالي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منشورا مطولا، يتحدث فيه عن انفصاله عن المجموعة، إذ كتب :” في الحياة نلتقي مع أشخاص لا يمكنك نسيانهم، وتمضي معهم أفضل الأوقات التي تبقى راسخة في قلبك.. الحياة عبارة عن مراحل لها بداية ونهاية، واليوم تنتهي مسيرتي مع أفضل فرقة في المغرب، فرقة إيموراجي”.

وأضاف الفيلالي: “من القلب الخالص أوجه الشكر لطاليس الذي تعلمت منه الكثير من الأشياء، وأمضينا معا أوقات سعيدة وأخرى صعبة، دون نسيان أخوتي رشيد رفيق، ويسار، وقمر السعداوي، وسعيد ووديع، وأيوب إدري، وكل الفريق. ”

وأنهى الفيلالي منشوره، بالقول: “شكرا على الأوقات التي أمضيناها مع بعض، أوقات لن أنساها أبدا، شكرا لكم من القلب الخالص، و أتمنى لكم السعادة و النجاح في حياتكم الشخصية و المهنية”.

هذا، وكان حمزة الفيلالي من بين الكوميدين الأوائل الذين انضموا إلى مجموعة “إيموراجي” الكوميدية، لكنه فضل أن يستمر في مسيرته بمفرده، دون الحديث عن سبب الانفصال.