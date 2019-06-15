لاعب مهاري وسريع.. الرجاء يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

بات أحمد حمودان، نجم فريق اتحاد طنجة، قريب جدا من تعزيز صفوف فريق الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تقوية خطه الأمامي استعدادا للعام المقبل، وتعويض رحيل، زكرياء حدراف، للدوري السعودي.

وعلم “اليوم24” من مصادر مقربة من الفريق الطنجاوي، أن حمودان أخبر عددا من مسؤولي النادي الأزرق، بأنه يرغب فعلا في خوض تجربة جديدة في البطولة الاحترافية، والانضمام لنادي الرجاء البيضاوي.

وأكدت المصادر ذاته، أن اللاعب باشر فعلا مفاوضاته مع إدارة النادي الأخضر، من أجل الاتفاق على جميه تفاصيل هذه الصفقة.

ويعتبر حمودان، أو “الشاوني”، كما يحلو لعشاق الفريق الطنجاوي المناداة عليه، واحدا من أبرز الأسماء التي لعبت في الفريق، وقد خاض تجربة احترافية قصيرة، على سبيل الإعارة، الموسم المنتهي، في الدوري السعودي الممتاز، رفقة نادي الرائد.

وفي حال نجاح الرجاء بشكل رسمي في إنهاء صفقة حمودان، فسيكون هو اللاعب الرابع، الذي يضمه هذا الصيف، بعد كل من الكونغولي نغوما، محسن متوالي، والمالي شاليف كوليبالي.