إجراءات حكومية لتأمين “عبور 2019”.. 28 باخرة و53 رحلة يوميا للجزيرة الخضراء

تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2019″، وسيستمع الوزراء لعرض في الموضوع، يلقيه الوزير الوصي على القطاع.

وبحسب معطيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تمت تعبئة 28 باخرة على مستوى الخطوط البحرية الإحدى عشر، وذلك في إطار عملية “مرحبا 2019″، والتي تمتد من 5 يونيو إلى 15 شتنبر 2019.

وتم تعزيز محورين رئيسين، الأول يتعلق بمحور طنجة المتوسط- الجزيرة الخضراء، وسيتم استغلال 13 باخرة على هذا الخط، ستمكن من القيام بـ53 رحلة في اليوم، بارتفاع 8% مقارنة مع سنة 2018.

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ومن المتوقع أن تسجل الطاقة الاستيعابية للمسافرين 47 ألف و210 مسافرا، فيما ستسجل الطاقة الاستيعابية للعربات 12 ألف و895 عربة، أي بارتفاع 11% بالنسبة للمسافرين و13% بالنسبة للعربات مقارنة مع سنة 2018.

كما سيتم استغلال 4 بواخر على محور الناضور- ألميريا، ستمكن من إنجاز 6.5 رحلة في اليوم (أي بزيادة 30% مقارنة مع سنة 2018). وستمكن هذه البواخر من الرفع من القدرة الاستيعابية للمسافرين التي ستسجل توافد 7800 مسافرا و2185 سيارة، أي بارتفاع 56% بالنسبة للمسافرين و 62% بالنسبة للعربات مقارنة مع سنة 2018.

وستخضع البواخر التي تم اختيارها في إطار مخطط الأسطول البحري، لتفتيش السلامة من طرف لجنة بحرية مختلطة مغربية- اسبانية، والتي تسهر على التأكد من مطابقة مقتضيات السلامة والتجهيزات الخاصة.