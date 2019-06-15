برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم دورتموند الألماني

عبر نادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في التعاقد مع اللاعب البرتغالي رافاييل غيريرو، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، فإن الفريق الكتلوني، سيقدم عرضا رسميا للنادي الألماني، من أجل الاستافدة من خدمات لاعبه، الذي سينتهي عقده نهاية الموسم المقبل.

واكدت الصحيفة ذاتها، أن هذه الصفقة، لن تكلف النادي سوى 25 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقه.

ويرغب غيريرو، هو الآخر، في الانتقال إلى برشلونة الإسباني، ومن المرتقب أن يعبر لناديه الأصفر عن رغبته في الرحيل هذا الصيف، وخوض تجربة جديدة في ألمانيا.