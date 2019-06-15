أمزازي يحصل على دعم حزبه في “معركة” طلبة الطب

وسط تزايد الانتقادات للتعاطي الحكومي مع قضية طلبة الطب، أصدر حزب الحركة الشعبية، بلاغا يدعم فيه تعاطي وزيره في التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي مع قضية كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأصدر حزب الحركة الشعبية، أمس الجمعة، بلاغا لمكتبه السياسي، قال فيه إن أمزازي قدم عرضا أمام أعضاء المكتب حول ملف طلبة كليات الطب، اتفقت بعده قيادات الحزب على تثمين مجهودات أمزازي ووزير الصحة أنس الدكالي، ومساندة المبادرات التي أقدموا عليها لحل هذا الملف.
ووجه حزب الحركة الشعبية، دعوة للطلبة وأوليائهم إلى “إعمال الحكمة واستحضار مصلحة هذا القطاع الحيوي والانتصار للحوار كقاعدة لتجاوز هذا الإحتقان الذي ليس في مصلحة أحد”.
يشار إلى أن قضية الطلبة الأطباء، وصلت إلى مستوى جديد من التصعيد، جيث أعلنت وزارة التعليم أمس عن مواعيد جديدة لإجراءا المتحانات الأسبوع المقبل، فيما لا زال الطلبة يتشبثون بخيار المقاطعة.
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