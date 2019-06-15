“مول الكاسكيطة” يعانق الحرية للمرة الثانية بعد قضائه 8 أشهر في السجن

عانق محمد السكاكي، المشهور بـ “مول الكاسكيطة “، صباح اليوم السبت الحرية بعد قضائه ل 8 أشهر، في السجن المحلي علي مون بمدنة سطات.

وكان “مول الكاسكيطة”، قد توبع بتهم “إهانة موظف والتشهير والدعوة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة”، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، حكماً بـ8 أشهر سجناً نافذاً في حقه.

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وغادر السكاكي السجن المحلي علي مومن بسطات، اليوم السبت حوالي الساعة 5 صباحا، بعد انتهاء مدة عقوبته وذلك وسط استقبال من أصدقائه ومعارف بالمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن “مول الكاسكيطة”، غادر السجن في وقت سابق بعدما قضى 18 شهرا من السجن بتهمة النصب والإحتيال والإبتزاز، ليعتقل من جديد بعد أقل من 3 أشهر من إطلاق سراحه.

محمّد السكاكي، المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مول الكاسكيطة”، يقطن بمدينة سطات، ويهتم بانتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المغرب، بالإضافة إلى التعليق وإعطاء الرأي في قضايا راهنة مختلفة.