رام الله: متظاهرون رفضا لصفقة القرن وورشة البحرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر ناشطون فلسطينيون وسط مدينة رام الله، اليوم السبت، رفضا لصفقة القرن وورشة البحرين.

وحمل المتظاهرون، الذين جابوا شوارع المدينة في المسيرة، لافتات تندد بالخطط الأميركية، "الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، كما هتفوا منددين بالورشة الاقتصادية دعت إليها واشنطن في عاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 حزيران الجاري.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات تندد المؤتمر، وتصف المشاركين فيه ب"الخونة".

وكتب على اللافتات "ورشة البحرين خيانة، وخائن من يشارك فيها" و"فلتسقط ورشة البحرين".

وهتف المشاركون "الشعبي أصدر قرار.. فلتسقط صفقة العار"، في إشارة إلى صفقة القرن.

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وتأتي التظاهرة في إطار برنامج فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى الوطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد "ورشة البحرين"، وتشمل مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في الشتات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: "اليوم يخرج شعبنا موحدا لمواجهة ورشة البحرين، التي تأتي في إطار صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية، يعكس إجماعا وطنيا برفض هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحد في مواجهة هذه المخططات، وسنمضي قدما دفاعا عن حقوقنا في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن التظاهرة "تؤكد عدة رسائل: أولها أن شعبنا الفلسطيني يرفض بالإجماع صفقة القرن وورشة البحرين، والثانية أنه لا يريد سلاما اقتصاديا ويؤكد أن الحل هو بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والثالثة أنه يرفض التطبيع قبل إنهاء الاحتلال".

وأضاف: سنستمر موحدين ضد ورشة البحرين وصفقة القرن حتى تسقط.