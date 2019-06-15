العراق: هجوم على قاعدة جوية يتواجد فيها مدربون أميركيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت قاعدة جوية شمالي بغداد يتواجد فيها مدربون أميركيون، فجر اليوم السبت، لهجوم بثلاث قذائف هاون، وفقما أكد الجيش العراقي.

وقال الجيش في بيان عسكري إن الهجوم على قاعدة بلد الجوية تسبب بحرائق صغيرة في شجيرات في القاعدة وتم إخمادها على الفور.

وقال جنرال في الجيش العراقي إن الهجوم وقع بعيد منتصف ليل الجمعة.

وأضاف الضابط، الذي اشترط عدم كشف هويته، إن المدربين الأميركيين يتمركزون في قاعدة بلد الجوية.

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ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تصاعد الخميس بعد الهجمات المشتبه بها على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز. وتنفي إيران تورطها في ذلك الهجوم.

وكان قد انفجر، الشهر الماضي، صاروخ على بعد أقل من ميل من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد. ولم يتسبب أيضًا بوقوع إصابات.

ويتواجد في العراق أكثر من 5 آلاف جندي أميركي.