السودان: الأمين العام للجامعة العربية يجتمع مع البرهان وقوى الاحتجاج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينوي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القيام بزيارة إلى السودان يوم غد، الأحد، حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، في زيارة هي الأولى للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ إبريل .

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، محمود عفيفي، في بيان اليوم، إن أبو الغيط سيلتقي "الفريق أول عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعددا من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية".

وأوضح عفيفي أن "الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده".

يشار إلى أن حركة الاحتجاج تطالب بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.

وبعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وافق المحتجون على عقد مباحثات جديدة مع المجلس العسكري، وقرروا تعليق العصيان المدني الذي استمر ثلاثة أيام احتجاجا على فض اعتصامهم بالقوة.