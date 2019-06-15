برشلونة يضع عينه على لاعب دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يواصل مساعيه من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن البارسا يضع عينه على البرتغالي رافاييل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند.

وأفادت الصحيفة بأن التعاقد مع الدولي البرتغالي لن يكلف النادي الكاتالوني أكثر من 25 مليون يورو.

Advertisements

وينتهي عقد جيريرو مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم المقبل، حيث تشير التقارير إلى عدم رغبته في تمديد تعاقده مع النادي الألماني.

ومع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقد جيريرو مع دورتموند، فإن الفرصة سانحة للبلوغرانا لمحاولة ضمه مقابل مبلغ زهيد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويطمح برشلونة للظفر بتوقيع صاحب الـ25 عامًا، الذي يستطيع شغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.