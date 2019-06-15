القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يواصل مساعيه من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن البارسا يضع عينه على البرتغالي رافاييل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند.
وأفادت الصحيفة بأن التعاقد مع الدولي البرتغالي لن يكلف النادي الكاتالوني أكثر من 25 مليون يورو.
وينتهي عقد جيريرو مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم المقبل، حيث تشير التقارير إلى عدم رغبته في تمديد تعاقده مع النادي الألماني.
ومع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقد جيريرو مع دورتموند، فإن الفرصة سانحة للبلوغرانا لمحاولة ضمه مقابل مبلغ زهيد في الميركاتو الصيفي الحالي.
ويطمح برشلونة للظفر بتوقيع صاحب الـ25 عامًا، الذي يستطيع شغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يضع عينه على لاعب دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.