"فيفا" يحتفل بالنجم المصري صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وقدمت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التهنئة لمحمد صلاح بعيد ميلاده، مع إبداء تمنياتها له بمزيد من التألق مع منتخب بلاده، وفريقه خلال الفترة المقبلة.



ونشرت الصفحة مع برقية التهنئة، فيديو لهدفي صلاح مع منتخب مصر خلال مشاركته في نسخة المونديال الماضي 2018، في شباك منتخبي روسيا، والسعودية.

وأنهى محمد صلاح الموسم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ويتواجد اللاعب مع منتخب بلاده استعدادًا لانطلاق كأس الأمم الأفريقية بمصر خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو الجاري، وحتى 19 تموز/يوليو المقبل.