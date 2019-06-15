نائب: قرار نقل مواد ملوثة اشعاعياً من البصرة للانبار مثير للريبة ولن نسمح به

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار وزارة العلوم والتكنلوجيا بنقل نفايات ملوثة بالمواد المشعة من محافظة البصرة لطمرها في محافظة الانبار هو قرار مستغرب ومثير للريبة"، مبينا ان "نقل هكذا نفايات ولمسافات طويلة تتعدى الـ 560 كم لطمرها في صحراء الانبار هو امر لانجد له تفسيراً مهنياً لوجود صحارى اقرب بكثير من المناطق الأساسية لتلك النفايات في السماوة والناصرية واخرى بين البصرة والسماوة وهي صحارى بعيدة عن المناطق السكنية والزراعية".



واضاف أن "تلك النفايات خطيرة جدا وهي تسبب أمراضاً سرطانية وتلوث بيئي خطير جداً، وهذا لا يعني اننا حريصون على الانبار واهلها ولا نحرص على باقي المحافظات بل نحن نتمنى الخير والسلامة لجميع العراقيين من الشمال الى الجنوب"، لافتا الى ان "ممثلي المحافظة بمجلس النواب يرفضون بشكل قاطع دخول تلك المواد السامة الى المحافظة وقد وجهنا مجلس المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة والامن والمخابرات بعدم دخول تلك المواد الى المحافظة بشكل مطلق".



وأكد العيساوي، ان "تلك المواد لن تدخل الانبار التي عانت كثيرا طيلة السنوات السابقة ولن نسمح بهكذا اجراء وبحال سمحنا بحصول ذلك فعلينا مطالبة ابناء الانبار بترك محافظتهم حفاظا على حياتهم لانها ستتحول الى بؤرة سرطانية".

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