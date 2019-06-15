اعتقال شخص في بابل بعد 24 ساعة على قتله طفلاً بآلة حادة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتها من قسم مكافحة الإجرام الأبطال تمكنت وبوقت قصير من كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبت بحق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عن طريق ضربه بعدة طعنات بواسطة آلة حادة في منطقة الرأس ضمن ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".وأوضحت، أنه "فور ورود بلاغ عن حادثة القتل، أمر قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي بتشكيل فريق عمل بإشرافه وضم مدير قسم مكافحة الإجرام وضابط شعبة إجرام الإسكندرية ونخبة من الضباط الاختصاص بمساندة خبراء الأدلة الجنائية".

وأضافت، أن "جهود الفريق أثمرت وبأقل من 24 ساعة من التعرف على القاتل والقبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية وتوقيفة وفق المادة ( 406 ق ع )، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة تفاصيل أكثر".