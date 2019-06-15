ماء نينوى تعزو الشحة بالموصل الى انقطاعات الكهرباء والتفاوت بالفولتية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نتيجة حدوث انقطاعات متكررة بالكهرباء الوطنية وتفاوت بالفولتيات المجهزة للمشاريع التابعة الى مديرية ماء نينوى وعدم اشتغالها بصورة مستمرة ادى الى حدوث شحة في اغلب مناطق مدينة الموصل".



وأضافت المديرية، أن "كوادرنا مستمرة بتشغيل المشاريع وبطاقة ١٠٠ ٪ عند استقرار الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع مديرية كهرباء نينوى".

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