رئيس البرلمان يوافق على اعتبار ضحايا الخسفة شهداء

وقالت العبيدي في موتمر صحافي عقدته في محلس النواب وحضرته الخليج 365، ان "هناك جريمة ارهابية وقعت في محافظة نينوى لشهداء مغدورين والبالغ عددهم 2700 شهيدا والذين استشهدوا على يد عصابات داعش الارهابية ورمي اجسادهم الكريمة في حفرة الخسفة وبعضهم قد تم رميهم وهم على قيد الحياة"، مبينة ان "عوائلهم لم يستلموا اجسادهم لحد الان لعدم تمكنهم الوصول اليهم لصعوبة فتحها واخراج جثث الشهداء".واضافت "قدمنا طلبا الى رئيس مجلس النواب باعتبارهم شهداء مغدورين على يد عصايات داعش لضمان حقوقهم اسوة بشهداء سبايكر وضمنهم في قانون سبايكر "، مشيرة الى ان "رئيس المجلس وافق على الطلب واحاله الى لجنة الشهداء النيابية".

وتابعت "عززنا الطلب بتوقيع 61 نائبا لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

يذكر ان تنظيم "داعش" اعدم خلال سيطرته على محافظة نينوى المئات من المواطنين ورمى جثثهم في حفرة تقع في منطقة الخسفة بالمحافظة.

