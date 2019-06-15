مصرع ضابط في مكافحة إجرام بغداد جراء حادث سير في العاصمة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابطاً برتبة مقدم منسوباً لمكافحة إجرام بغداد لقي مصرعه بحادث سير في العاصمة". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.