الشرطة الأوروبية: داعش يعتمد بشكل متزايد على النساء

وبالمقارنة بالجماعات الجهادية السابقة، دور النساء أكبر في دعاية داعش، كمؤلفات للمطبوعات وكجمهوره المستهدف، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية.
وفي حين أن داعش ليس أول جماعة إرهابية تحث النساء على الانضمام للقتال، قالت اليوروبول إن جزء من محاولة جذب النساء إليه يكمن في "السماح للنساء بالسفر إلى أراضي الخلافة دون الحاجة إلى مرافقة الذكور".
ونظرا لأن أراضي داعش تنحسر في العراق وسورية، تمت دعوة النساء اللائي لم يلعبن في السابق أدوارا قتالية في الجماعة، لحمل السلاح.
وجاء في تقرير شرطة اليوروبول: "الخوف من أن هذه الزيادة في انخراط النساء، يمكن أن يمهد الطريق لتغييرات كبيرة محتملة في دور الجهاديات في المستقبل".
والعام الماضي، كان 15 في المئة من أعضاء داعش السابقين الذين أدانتهم المحاكم في الاتحاد الأوروبي من النساء، بزيادة عن السنوات السابقة.
وخلصت وكالة الشرطة الأوروبية إلى أنه في حين أن فكرة أن النساء الجهاديات لا تقاتلن مازالت مهيمنة في الجماعات المتطرفة، فإن "التوازن قد يتغير بسهولة" من أدوار البقاء في المنزل التقليدية إلى التوجه إلى القتال إلى جانب الرجال
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