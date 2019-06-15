بسبب 'عارض فني'.. النجف بلا كهرباء باستثناء المدينة القديمة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خطوط نقل الطاقة الـ 400 KV، خرجت عن العمل بسبب عارض فني".

وأوضح البيان، أن ذلك أدى إلى "خروج كافة محطات نقل الطاقة في محافظة النجف الأشرف ما عدا محطة النجف القديمة".

