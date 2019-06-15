مظاهرات للجالية الإيرانية ببروكسل تطالب بسياسات حازمة ضد طهران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينظم الإيرانيون وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرات عارمة السبت في العاصمة البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل تضامنا مع انتفاضة الشعب والمقاومة الإيرانية.
وبحسب المنظمين فإن المظاهرة التي ستنطلق في ساحة "شومان" مساء السبت، ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.
يأتي هذا في وقت يضيق فيه الخناق على نظام ولاية الفقيه في طهران بسبب تدخلاته في شؤون الدول بمنطقة الشرق الأوسط، ودعمه للمليشيات الإرهابية التي تنشر العنف والفوضى وتهدد سلامة وأمن الدول وكذلك الملاحة الدولية.
كما يدعو المتظاهرون إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته العادلة بإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
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