انفجاران يهزان مقديشو أحدهما قرب البرلمان الصومالي

هز انفجاران العاصمة الصومالية مقديشيو، السبت، أحدهما قرب مقر البرلمان الصومالي والآخر عند نقطة تفتيش أمنية بجوار المطار.

وقع الانفجار الأول عنيف، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث شوهدت سحب الدخان فوق موقع الانفجار الذي يقع بالقرب من مقر البرلمان القريب من القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن انتحاريا كان يقود سيارة ملغمة اقتحم نقطة تفتيش وفجّر سيارته بالقرب من مقر البرلمان، حيث تزامن الانفجار لحظة خروج النواب من المجلس الذي افتتح اليوم جلساته عقب عطلة العيد.

وقد أغلقت القوات الحكومية منطقة الحادث، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المكان فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، إلا أنه يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية التي غالبا ما تتبنى العمليات الانتحارية في الصومال.

من ناحية أخرى وقع انفجار ثان في نقطة تفتيش بشارع المطار بالقرب من تقاطع رقم 4 وسط مقديشو، حيث انفجرت سيارة مفخخة استوقفتها القوات الأمنية لحراسة المطار.

وقالت زكية حسين نائب قائد الشرطة الصومالية، إن رجال الأمن اعتقلوا سائق السيارة المفخخة قبل تفجيرها، مشيرة إلى أن التفجير تسبب في أضرار مادية فقط.

وتشهد العاصمة الصومالية من وقت لآخر عمليات تفجير إرهابية تتبناها حركة الشباب الإرهابية.

وضربت العاصمة مقديشو مارس/آذار الماضي، سلسلة انفجارات راح ضحيتها 15 شخصاً، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن العملية الإرهابية التي استهدفت مقر وزارة العمل.

وأقالت الحكومة الصومالية عدداً من ضباط الشرطة في عدد من المديريات وعينت آخرين بعد فشل جميع الخطط الأمنية لتأمين العاصمة من هجمات الحركة الإرهابية.