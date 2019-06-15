عبدالله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات في بلغاريا

افتتح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السبت، المقر الجديد لسفارة بلاده في صوفيا، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلغاريا.

وأزاح الشيخ عبدالله بن زايد وإيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.





من جانبها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا أن افتتاح مقر سفارة الإمارات في بلادها من شأنه أن يسهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات.

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كما أشادت إيكاتيرينا زاخاريفا بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وبلغاريا.

وقالت زاخاريفا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الفترة الأخيرة شهدت زخما في عدد الزيارات بين البلدين ما يعكس الحرص المشترك لقيادتي الدولتين على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

ورحبت بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد لبلغاريا، مشيرة إلى أنها ستترك مزيدا من الآثار الإيجابية على مستوى العلاقات الثنائية.

وأعربت عن أملها في أن يسهم افتتاح سفارة الإمارات في صوفيا في تعزيز تلك العلاقات على المستويات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين البلدين.

وأكدت أن افتتاح الإمارات سفارتها بعد افتتاح بلغاريا لسفارتها في أبوظبي العام الماضي من شأنه فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين.

حضر الافتتاح عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الإمارات لدى بلغاريا وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بلغاريا.

