واشنطن تحقق في تمويل قطري مشبوه لجامعات أمريكية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن وزارة التربية والتعليم في الولايات المتحدة تحقق بشأن تمويل قطر ومصادر أجنبية أخرى لجامعتي جورج تاون و"تكساس إيه أند إم".

وأرسلت الوزارة الأمريكية خطابا إلى الجامعات المذكورة في 13 يونيو/حزيران، تقول فيه إن الجامعتين لم تكشفا بالكامل عن التمويلات التي تلقتها من قطر ودول أخرى.

وطبقًا للوكالة الأمريكية، قدمت "مؤسسة قطر" الخيرية ذات الصلة بالحكومة القطرية، 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018 و6.1 مليون دولار إلى جامعة تكساس إيه أند إم عام 2018، إجمالي التمويل الأجنبي للجامعة، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا عام 2018.

وإجمالًا، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار في صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة "تكساس إيه أند إم" 285 مليون دولار منذ 2014.





وأشارت "أسوشيتد برس" خلال تقريرها إلى أن الكليات والجامعات الأمريكية بموجب القانون عليها تقديم تقارير بشأن جميع مصادر التمويل الأجنبية سواء بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر.

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وحال لم تكشف الجامعتان بشكل كامل عن مصادر التمويل الأجنبية "قد تواجها إجراءات قانونية وعقوبات مالية حال تبين كسرهما للقواعد".

وقال مسؤولون بجامعة جورج تاون إن المدرسة تستعرض الخطاب وستتعاون مع جهات التحقيق، موضحين خلال بيان أنها تتعامل بجدية مع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وجميع المعلومات حسبما تتطلب وزارة التربية والتعليم كل 6 أشهر.





كما أصدرت جامعة "تكساس إيه أند إم" بيانًا تقول فيه إنها تتعامل بجدية مع ما يتعلق بالامتثال والأمن، مؤكدين تعاونهم مع جهات التحقيق.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن جميع التمويلات الأجنبية تقريبًا التي حصلت عليها جامعة جورج تاون في 2018 كانت من مصادر داخل قطر، ومن بينها 33 مليون دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

كما أظهرت بيانات مقدمة من جامعة "تكساس إيه أند إم" أنها تلقت 285 مليون دولار من مصادر أجنبية منذ 2014، من بينها 6.1 مليون دولار العام الماضي.

وجميع التمويلات التي أبلغت بها الجامعة العام الماضي أيضًا تأتي من خلال شراكة مع المؤسسة القطرية نفسها.