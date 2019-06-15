أبوالغيط إلى الخرطوم الأحد سعيا لـ"انتقال سلمي وطني" للسلطة

أعلنت الجامعة العربية أن الأمين العام أحمد أبوالغيط سيزور غدا الأحد، الخرطوم، في أول زيارة لمسؤول عربي رفيع إلى السودان منذ عزل عمر البشير، حرصا على انتقال سلمي للسلطة في سياق وطني.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أحمد أبوالغيط من المنتظر أن يلتقي، خلال زيارته، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعددا من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة "المهمة" تأتي اتساقا مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة.

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وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد، خلال الزيارة، محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

وتأتي زيارة أبوالغيط قبيل زيارة مرتقبة لأكبر دبلوماسي أمريكي لأفريقيا هذا الأسبوع؛ للاجتماع مع المجلس العسكري والمعارضة والدعوة لاستئناف المحادثات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لأفريقيا سيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار.



