الان تتابع المجلس العسكري السوداني سيعلن عن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
أوردت وسائل إعلام سودانية، اليوم، أن المجلس العسكري الانتقالي سيعلن عن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير أو لا.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المجلس لديه خيار الدعوة لانتخابات مبكرة وتم إرجاء ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة.
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