صحيفة: إعلام قطر حالة صارخة من الماكينات العبثية التي تروج للأكاذيب

قالت صحيفة إماراتية، "لاشك أن الإعلام المغرض الذي يسوق للأكاذيب ويصور الأمور على غير حقيقتها بعيداً عن العقلانية والمنطقية والواقعية، يتعامل مع من يتلقون ما يبثه من أنباء ويصدقونه على أنهم “قطعان” مغيبة سوف تتقبل كل ما يقوم بالترويج له على أنه مسلمات صحيحة".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "ولذلك نرى هذا النوع المسمى “إعلاماً” ظلماً، وما هو إلا ماكينات تعتمد الضجيج والتهويل لجعل ما يريده أداة ليغسل بها عقول جمهوره ويبقيهم مغيبين بما يخدم أجندته وما يريد أن يجعله قناعة لدى الطرف المتلقي".

وتابعت "يبدو إعلام قطر حالة صارخة لهذا النوع من الماكينات العبثية التي تروج للأكاذيب والانتصارات الوهمية غير الموجودة، بما تقوم به من تصدير الوهم الذي لم يغير من حقيقة أزمتها التي تعانيها، وأكبر دليل أن من يتابع هذه الماكينة بمختلف أشكالها وما يواكبها من حسابات الذباب الإلكتروني، يرى كيف حاولت تصوير القرارات التي أصدرتها “الجنائية الدولية” حول طلبات الإمارات بالتدابير المؤقتة، وكأنها حكم نهائي بالدعوة.. في حين أنها تتعلق بالتدابير المؤقتة ولا تشمل نهائياً أساس القضية وموضوعها الرئيسي! ..

ومضت "ولاشك أن كل متابع للقضية يدرك تماماً أن قطر هي من تمنع رعاياها من التوجه إلى دول المقاطعة وليس العكس، والدليل اعترافها بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الراغبين ومنعت رعاياها من دخوله.. وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بخصوص موقع الرعايا القطريين الراغبين في التوجه لأداء فريضة الحج"'

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وأشارت إلى أنه "إذ تغلق كافة المنافذ على رعاياها ثم تحاول أن تسوق لدموع التماسيح التي تتاجر بها، علماً أن جميع القرارات التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ قرار المقاطعة أكدت أنها لا تستهدف مطلقاً الشعب القطري الشقيق، وأنها عبارة عن قرارات سيادية الهدف منها حماية الأمن والاستقرار من سياسة “نظام الحمدين”.

وتساءلت "هل يمكن أن يستبعد البعض أن يقوم نظام كالنظام القطري الذي ألحق الويلات بالآلاف من رعاياه لدرجة منعهم من تلقي العلاج في مشافيه، من حرمان من يريدون زيارة أي من دول المقاطعة؟ ثم إن ما يسمى اللجنة القطرية لحقوق الإنسان معروف للجميع مدى افتقادها للمراجعة منذ 4 سنوات، فضلاً عن افتقادها التام للاستقلالية وفق ما تنص عليه مبادئ باريس، فعن أي لجنة يتحدث البعض وأي مصداقية يمكن انتظارها من أي لجنة تخضع لنظام مارق مثل النظام القطري”؟".

وبينت "الترويج للإجراءات التي يدرك أي قانوني أو أي شخص عادي مهما كانت بساطة ثقافته، أن الإجراءات والقرارات التي يمكن أن تصدر عن أي محكمة شيء.. والحكم النهائي شيء مختلف تماماً، الإجراءات شيء والوقائع التي يتم النظر فيها أمر آخر، الحقيقة شيء والإعلام المغرض موضوع آخر..

واختتمت "وتبقى الحقيقة التي يدركها الجميع أن الانتصارات الحقيقية لا تكون بالصراخ وعدد ساعات البث التي تستهدف تغييب الرأي العام عن حقيقة ما يحصل، وهي في النهاية جميعها أمور لا تمت للواقع بأي صلة كانت".